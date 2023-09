Feyenoord ontdoet zich in de tweede helft van Celtic en beleeft droomstart in de Champions League

Feyenoord heeft de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League ondanks een moeizame eerste helft uiteindelijk simpel gewonnen. Tegen een taai Celtic waren doelpunten van Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh goed voor een 2-0 overwinning. De Schotten eindigden het duel met negen spelers na rode kaarten voor Gustaf Lagerbielke en Odin Thiago Holm.

Feyenoord, winnaar van het Europese toernooi voor landskampioenen in 1970, startte vandaag met Yankuba Minteh in de spits. Hij verving de geschorste Santiago Giménez, terwijl de Japanse spits Ayase Ueda er vanwege een blessure nog niet bij was. Celtic, tegenstander in de finale in 1970 in Milaan, begon met drie wijzigingen in de basis ten opzichte van afgelopen weekend. Luis Palma en Reo Hatate stratten voor het eerst dit seizoen in de basis terwijl Gustaf Lagerbielke zijn plek in het centrum van de verdediging weer in nam.

In een bomvolle en sfeervolle Kuip begon Feyenoord matig aan de wedstrijd. Het werd hoog en fel onder druk gezet door Celtic waardoor de Rotterdammers steeds maar kort in balbezit waren. Celtic deed dat beter en had daardoor in de eerste tien minuten het initiatief. Daarna kwam Feyenoord beter in de wedstrijd zonder dat dat kansen op leverde. Omdat ook Celtic nauwelijks iets creëerde was het lang een interessante wedstrijd voor trainers, maar niet sprankelend voor supporters.

Dat veranderde in de blessuretijd van de eerste helft. Feyenoord kreeg op een meter of dertig een vrije trap na een overtreding van Matt O’Rilly. Calvin Stengs schoot de bal op doel en de ogenschijnlijk houdbare bal verdween via een stuit achter keeper Joe Hart in de rechter hoek: 1-0. Met die stand gingen beide teams rusten.

Spectaculaire tweede helft

Meteen na rust greep Feyenoord het initiatief. Dat leverde veel dreiging op, vooral via de linkerkant, maar omdat de eindpass net niet nauwkeurig was leverde dat wel gevaar maar geen uitgespeelde kansen op. Die kans kwam er onverwachts wel in de 63e minuut, toen Lagerbielke Igor Paixão volkomen onnodig vast pakte in het zestienmetergebied. Dat leverde Feyenoord een penalty en Lagerbielke zijn tweede gele kaart op. Igor Paixão nam de penalty zelf, maar zijn inzet was veel te zwak om Hart te passeren.

Even later leek de wedstrijd beslist toen eerst Holm rood kreeg voor een zware tackle op Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida kort daarna de tweede treffer van Feyenoord maakte. Die treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Ondanks dat leek de opgave voor Celtic met twee spelers minder op het veld onmogelijk.

Dat bleek acht minuten te kloppen later toen invaller Ondrej Lingr met een voorzet via een verdediger de andere invaller Alireza Jahanbakhsh bereikte. De Iraniër knalde onberispelijk raak en zette Feyenoord zo op een onoverbrugbare voorsprong op het negental van Celtic: 2-0. In het restant van de wedstrijd veranderde er aan de stand niets meer, ook omdat een doelpunt van Lingr wegens buitenspel werd afgekeurd.

Feyenoord kreeg nog wel een tegenvaller te verwerken toen Luka Ivanušec het veld moest verlaten met een op het eerste oog vervelende blessure. Zeker met het oog op De Klassieker van komend weekend een aderlating voor de Rotterdammers, voor wie de Kroaat snel belangrijk is geworden. Desondanks was het een geslaagde avond voor de landskampioen, die zich nu kan gaan voorbereiden op de clash met Ajax.