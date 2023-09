Feyenoord opgelucht bij laatste training richting Klassieker na goed nieuws over sterkhouder

is op tijd fit voor De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De centrumverdediger van de Rotterdammers was vrijdag nog ziek en onbrak zodoende op het trainingsveld. Een dag later was de sterkhouder uit Oostenrijk wel gewoon van de partij op de afsluitende training.

Arne Slot vertelde vrijdagmiddag op de persconferentie al dat de verwachting was dat Trauner er gewoon bij zou zijn. Zaterdagmiddag kreeg de succesvolle oefenmeester groen licht en kon hij zijn verdediger weer aan laten sluiten bij de groepstraining. Zodoende is Trauner er ook in de Johan Cruijff ArenA gewoon bij als De Klassieker zondagmiddag om 14.30 uur in gang wordt gezet.

De aanwezige supporters in Rotterdam-Zuid zagen ook dat Ayase Ueda met de groep meetrainde. De spits uit Japan was sinds de laatste interlandperiode geblesseerd en miste zodoende de wedstrijd tegen Celtic. Daarna hervatte hij de groepstraining en Slot hoopt hem mee te kunnen nemen naar Amsterdam. Dat zal afhankelijk zijn van de laatste training, die Ueda dus wel met de groep deed.