Feyenoord treft 'geblesseerde' sterspeler van Celtic: 'John de Wolf zou hem in de tunnel een klap geven'

Feyenoord is goed op de hoogte van de kwaliteiten van Kyogo Furuhashi. De doelpuntenmachine van Celtic lijkt dinsdag in actie te kunnen komen, ondanks een schouderblessure die hij zaterdag opliep tegen Dundee FC (3-0). Kyogo Furuhashi scoorde in die wedstrijd en moest gewisseld worden.

Furuhashi heeft, evenals trainer Brendan Rodgers, aangegeven dat de wedstrijd tegen Feyenoord haalbaar is. “Dat is jammer voor ons”, erkent Feyenoord-trainer Arne Slot op de persconferentie in gesprek met een Schotse journalist. “Hij is een heel goede speler voor Celtic en ik vond hem in Japan al een goede speler. Volgens mij was hij toen nog een rechtsbuiten. Hij is een van de beste spelers bij Celtic, dus we moeten altijd op onze hoede zijn voor de bedreiging die hij vormt.” Furuhashi vertrok in 2021 van Vissel Kobe naar Celtic. Sindsdien was hij goed voor 58 doelpunten in 89 officiële wedstrijden.

Feyenoord - Celtic op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Artikel gaat verder onder video

Slot kreeg de vraag of zijn spelers de spits van Celtic zullen ‘testen’, vanwege zijn fysieke klachten. “Wij zijn niet het team dat hem iets gaat aandoen waardoor hij gewisseld moet worden. Een van mijn assistenten zou hem waarschijnlijk als speler al een klap hebben gegeven in de spelerstunnel voor de wedstrijd”, lacht Slot.

“Zulke verhalen vertelt hij me althans altijd. Maar dat is tegenwoordig niet meer realistisch. De VAR is dan weliswaar niet in de spelerstunnel, maar zulke tactieken gaan we niet hanteren”, maakt de oefenmeester duidelijk. “We zullen hem op de best mogelijke manier verdedigen. We weten hoe goed hij is in de omschakeling en in balbezit. Daar zullen we onze verdedigers van op de hoogte stellen, niet van zijn blessureproblemen.”