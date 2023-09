Feyenoord wil vandaag (!) doorspelen: 'Om over standpunt Ajax nog maar te zwijgen...'

Feyenoord wil de wedstrijd tegen Ajax vandaag (zondag) nog afmaken, meldt 1908.nl. De KNVB lijkt daar echter geen gehoor aan te geven.

Na zeer onstuimige uren is de situatie in en rondom de Johan Cruijff ArenA inmiddels rustiger. De selecties bleven in de kleedkamers, maar hebben die inmiddels weer verlaten. Trainers Maurice Steijn en Arne Slot verschenen al voor de camera van ESPN.

"Feyenoord wil doorspelen", meldde 1908.nl om 17.26 uur. "KNVB lijkt hier geen gehoor aan te willen/durven geven. Om over het standpunt van Ajax zelf nog maar te zwijgen."

Slot werd na afloop gevraagd hoe hij denkt over het uitspelen van de wedstrijd. "Het is hoe dan ook competitievervalsing. Ajax ging de minste fase in, omdat ze donderdag nog gespeeld hebben. Er zijn drie opties, uitspelen met publiek, zonder publiek of een reglementaire overwinning voor ons. De eerste optie is niet aannemelijk."