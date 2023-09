Freek Jansen loopt leeg en trekt duidelijke conclusie over Ajax en Maurice Steijn

Freek Jansen is van mening dat Ajax afscheid moet gaan nemen van Maurice Steijn. De voormalig Ajax-watcher van Voetbal International verwacht niet dat de Hagenaar er nog in gaat slagen het tij te keren. De Amsterdammers zijn onder Steijn zeer matig gestart: met vijf punten uit de eerste vijf competitieduels vinden ze zichzelf in de Eredivisie terug op de veertiende plaats.

Ajax begon het seizoen nog wel met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het in de competitie van kwaad tot erger. De nummer drie van het afgelopen seizoen kwam op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard niet verder dan een gelijkspel en ging in de laatste twee wedstrijden kansloos onderuit tegen FC Twente en Feyenoord. De druk op Steijn is in de afgelopen anderhalve week flink toegenomen, maar hij lijkt voorlopig te mogen blijven zitten. Ajax nam wel al afscheid van Sven Mislintat.

Artikel gaat verder onder video

Jansen stelt dat Ajax ook het beste op zoek kan gaan naar een nieuwe trainer. “Volgens mij moet je afscheid nemen van Steijn. Volgens mij is dat gewoon onomkeerbaar”, vertelt de journalist in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. “Hij gaat het niet meer omdraaien. Hij is niet de trainer die in deze situatie Ajax gaat redden.” Het Algemeen Dagblad verwacht dat Steijn tot tenminste de komende interlandperiode aanblijft in Amsterdam. Ajax speelt tot die tijd tegen RKC Waalwijk, AEK Athene (Europa League) en AZ. Na de interlandbreak wachten de uitwedstrijden tegen FC Utrecht, Brighton (Europa League) én PSV.

Jansen reageert in de podcast ook nog op de verwijten die hij in de afgelopen periode heeft ontvangen. Ajax-fans stelden dat de voormalig clubwatcher kritisch was op alles en iedereen binnen de club, behalve op Steijn. “In de afgelopen week merkte ik op een gegeven moment dat ik heel erg in een hoek werd gezet. Volgens mij heb ik vanaf de afgelopen week alleen maar geroepen dat er middelmaat is. Het enige wat ik heb gezegd toen wij het over Ajax en Steijn hadden, is dat ik Steijn inderdaad al heel lang ken. Ik heb ook het ontslag van Steijn bij ADO meegemaakt. Ik ken Steijn dus al heel lang, zoals ik heel veel trainers al heel lang ken.”

Ajax-supporters hadden bij de aanstelling van Steijn als hoofdtrainer al hun twijfels. Jansen was daarin iets voorzichtiger. “Jij (Arco Gnocchi, red.) vroeg of hij een goede trainer is voor Ajax en ik zei steeds dat de tijd dat zal leren, want we wisten dat niet. Dat weten we op dit moment wél. Elke podcast is een soort meetmoment. Nu vind ik dat je een meetmoment kan doen die zegt: er zit geen enkele groei in het spel van Ajax. Het is zo’n puinhoop, dit is gewoon té groot voor Maurice Steijn. Als ik Berghuis voor de camera zie praten: killing. Klaar”, aldus Jansen, die er nog aan toevoegt dat hij het ‘vrij kwalijk’ vindt dat hij zichzelf moet verdedigen.