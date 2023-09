Frenkie de Jong geconfronteerd met kritiek van Koeman: ‘Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden’

Ronald Koeman was afgelopen maandag kritisch op het Nederlands elftal toen hij zei dat zijn spelers elkaar onderling te weinig corrigeren. Frenkie de Jong kan zich echter niet volledig vinden in de kritische noot die de bondscoach van Oranje kraakte.

“In deze groep mis ik nog wel eens dat de spelers elkaar corrigeren. Dat is ook iets van deze generatie, dat ze te lief zijn voor elkaar. Als je wil overleven en winnen, dan moet dat aspect absoluut beter in dit elftal”, liet Koeman afgelopen maandag optekenen tijdens een persconferentie.

De woorden van Koeman werden in de dagen erna breed uitgemeten. De Jong werd woensdag tijdens de persconferentie geconfronteerd met de kritiek van de bondscoach. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman stelde de middenvelder de vraag of hij zijn teamgenoten ‘nu meer de waarheid zegt’. “Ik denk dat ik dat zeker meer kan doen, maar het verhaal is ook een beetje een eigen leven gaan leiden hier in Nederland”, reageert De Jong.

“Dat wij elkaar zogenaamd nooit zouden corrigeren, is niet waar. Het is zeker zo dat het meer kan. Dat weten we nu, want het is er zoveel over gegaan inmiddels. Dat zullen we ook zeker doen. Maar het is niet zo dat wij dat nooit deden: dat is een heel eigen leven gaan leiden”, vervolgt de middenvelder van Barcelona.

De Jong krijgt vervolgens de vraag ‘hoe vaak hij iemand de afgelopen dagen een draai om de oren heeft gegeven’. “Ik vind niet dat je iemand per se een draai om de oren hoeft te geven”, reageert hij. “Ik weet dat je dat figuurlijk bedoelt. Als iemand echt zijn taken niet uitvoert, dan moet je hem een draai om zijn oren geven. Maar het is niet zo dat je bij elke slechte bal commentaar moet gaan geven.”