'Frenkie de Jong krijgt waanzinnig groot compliment in gesprek met clubleiding FC Barcelona'

FC Barcelona is er alles aan gelegen het contract van open te breken. De Nederlander is momenteel in het bezit van een verbintenis tot medio 2026, maar de Catalanen willen hem nóg veel langer tot hun beschikking hebben. Door de onenigheid in de zomer van 2022 was het de vraag of het management van De Jong haast wilde maken met de onderhandelingen, maar die lijken inmiddels stap voor stap de goede kant op te gaan.

De middenvelder maakte in de zomer van 2019 voor heel veel geld de overstap van Ajax naar FC Barcelona, maar kon in zijn eerste seizoenen niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Wat FC Barcelona, en president Joan Laporta in het bijzonder vooral dwarszat, was het torenhoge salaris dat De Jong opstreek. De club had De Jong al meermaals gevraagd een deel van zijn salaris in te leveren, maar vorig jaar wilde het zelfs definitief van hem af. FC Barcelona had naar verluidt al een akkoord met Manchester United over de transfersom, maar De Jong hield voet bij stuk en ging helemaal nergens heen.

Hoe anders is de situatie een jaar later. De Jong is niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Xavi Hernández weg te denken en zelfs één van de vier aanvoerders. FC Barcelona is uitermate tevreden over de Oranje-international en wil daarom graag zijn contract openbreken. Bij de clubleiding bestond echter de vrees dat het management van De Jong ‘revanche’ wilde nemen voor de hectische zomer van 2022, waarin de speler richting de uitgang werd geduwd. Zaakwaarnemer Ali Dursun zou geen haast willen maken met de contractonderhandelingen. Maar als we Sport moeten geloven, is het sportief directeur Deco gelukt om de kou uit de lucht te krijgen.

De Portugees ging na het uitvallen van De Jong in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo met de Nederlander in gesprek en zou hebben gezegd dat Xavi en hij in hem een ‘essentiële’ speler voor het team zien. “Jij bent de hoeksteen van dit project”, zou De Jong zelfs te horen hebben gekregen. FC Barcelona zou het contract van de Nederlander willen verlengen tot de zomer van 2028 en willen vergeten wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. De Jong zou op zijn beurt duidelijk hebben gemaakt dat hij zich ‘erg comfortabel’ voelt in de stad en in het team en dat het zijn wens is om nog lang voor FC Barcelona te blijven voetballen.

Voor de club is het belangrijk dat De Jong en zijn entourage weten dat de wens om diens contract te verlengen niets met de problemen met de Financial Fair Play te maken heeft. “Ze willen het contract vernieuwen omdat het essentieel is voor de coach en hij de komende jaren heel belangrijk moet zijn”, schrijft Sport. Helaas voor FC Barcelona en De Jong staat de speler voorlopig aan de kant met een blessure. De verwachting is dat hij op z’n vroegst in november zijn rentree zal maken. Daardoor moet hij de interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland sowieso aan zich voorbij laten gaan.

