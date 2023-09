Gamers verwachten dat Sergiño Dest op 20 september een loodzware avond gaat beleven

Het Nederlands elftal speelt zondagavond nog de volgende belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland, maar daarna kan de blik weer op de Eredivisie én de verrichtingen van de Nederlandse clubs in Europa. Zo gaat PSV op woensdag 20 september op bezoek bij Arsenal in de eerste speelronde van de Champions League. De Eindhovenaren lijken één speler vooral te moeten vrezen: Bukayo Saka.

Liefhebbers kijken om meerdere redenen met veel plezier uit naar de start van de Champions League. Niet in de laatste plaats omdat de loting veel spektakel belooft. Kijk alleen al naar groep F. Daarin gaan Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan én Newcastle United strijden om de bovenste twee plekken die recht geven op deelname aan de knock-outfase. Kijkend naar die groep kunnen we stellen dat Feyenoord én PSV goed zijn weggekomen, al zullen ook beide Nederlandse topclubs flink aan de bak moeten.

Artikel gaat verder onder video

Zo is PSV gekoppeld aan onder meer Arsenal. De clubs troffen elkaar vorig seizoen nog in de groepsfase van de Europa League. PSV ging in Londen met 1-0 onderuit, maar was in Eindhoven met 2-0 te sterk voor de Engelse grootmacht. Arsenal deed vorig seizoen lang mee om de landstitel. De ploeg van trainer Mikel Arteta stond lang bovenaan in de Premier League, maar moest uiteindelijk toch z’n meerdere erkennen in Manchester City. The Gunners wagen dit seizoen een nieuwe poging. Ze trokken de portemonnee om onder meer Declan Rice en Kai Havertz naar het Emirates te halen.

De liefhebbers van UEFA Champions League Fantasy - een onlinegame van de UEFA - verwachten, ondanks de komst van Rice en Havertz, nog altijd het meest van Bukayo Saka. De aanvaller was in het afgelopen seizoen in 48 wedstrijden in alle competities goed voor vijftien doelpunten en elf assists en scoorde dit seizoen al tweemaal in de Premier League. Saka wordt door de deelnemers aan UEFA Champions League Fantasy massaal opgenomen in hun team. Alleen Vinícius Juníor (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) zijn nóg vaker gekozen. Als het aan de gamers ligt, dan gaat PSV een loodzware avond tegemoet. En dan moet vooral Sergiño Dest, die als linksback tegenover Saka staat, zijn borst natmaken.