Geertruida stapt schaterlachend van veld en uit pijnlijke boodschap voor Ajax-fans

Supporters van Feyenoord genieten daags na de 0-4 zege op Ajax nog altijd van het succes dat woensdag werd geboekt op het veld van de rivaal. Een moment van na afloop zorgt voor veel vermaak bij de aanhang van de Rotterdammers.

Het duel tussen Ajax en Feyenoord werd woensdag vanaf minuut 55 afgemaakt in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat de wedstrijd afgelopen zondag was gestaakt vanwege wangedrag van de Amsterdamse supporters. Feyenoord leidde zondag al met 0-3 en wist woensdag uiteindelijk nog één keer te scoren via Santiago Giménez.

Geertruida was na het laatste fluitsignaal zichtbaar in zijn hum. De verdediger van Feyenoord stak toen hij veld het veld stapte vier vingers in de lucht, refererend aan de 0-4 eindstand, riep tweemaal zichtbaar hoorbaar ‘vier’ en barstte vervolgens duidelijk hoorbaar in lachen uit, zo blijkt uit beelden gemaakt door Feyenoord TV.