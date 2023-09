Gerónimo Rulli deelt hoogste FC24-rating in Eredivisie met ploeggenoot en PSV'er

Steven Berghuis, Hirving Lozano en Gerónimo Rulli zijn in de nieuwste editie van FC24 de beste spelers van de Eredivisie. De wereldberoemde videogame maakte maandag de ratings van alle voetballers bekend. Daarin kwamen de twee Ajacieden en PSV'er goed uit de bus.

Berghuis, Rulli en Lozano zullen ongetwijfeld tevreden zijn met hun rating van 81. Daarmee zijn zij dus niet alleen de beste spelers van de Eredivisie, maar natuurlijk ook van Ajax (Berghuis en Rulli) en PSV (Lozano). Rulli zullen we voorlopig nog niet in actie zien namens de Amsterdammers vanwege een blessure. Lozano kan komend weekend zijn rentree maken in het shirt van de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

Degenen die liever met Feyenoord willen spelen, moeten genoegen nemen met een 'iets mindere' speler. De op papier beste voetballer van de Rotterdammers is Dávid Hancko. De linksbenige centrumverdediger heeft een rating van 80. Daarmee wordt hij op de voet gevolgd door Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner (beiden 79). Topscorer Santiago Giménez moet genoegen nemen met een rating van 78.

FC24-icons

Zoals ieder jaar is er in FC24 ook dit keer plaats voor iconen uit de geschiedenis van het voetbal. De hoogste rating is voor de Braziliaan Pelé, die eind 2022 kwam te overlijden. Hij wordt beoordeeld met 95. Er zijn ook veel Nederlandse iconen terug te vinden in FC24. De beste Nederlandse voetballers zijn Johan Cruijff (93), Marco van Basten (91), Dennis Bergkamp en Ruud Gullit (beiden 90).