Girona neemt verrassend de leiding in Spanje: 'Wat zal Daley Blind zich daar gelukkig voelen'

mag zich in ieder geval voor eventjes de koploper van LaLiga noemen. De verdediger won zaterdagmiddag met zijn club Girona in een spektakelstuk met 5-3 van Mallorca. Vooral in de eerste helft ging het uitstekend voor de ploeg van Blind, die zelf een assist leverde.

Girona leek op weg naar een dikke overwinning, maar moest in de slotfase toch nog twee doelpunten van Mallorca toestaan. Bij de 4-1 Yangel Herrera was er geen hoofdrol voor Blind, maar natuurlijk vierde hij de treffer wel met zijn ploeggenoten. "Wat zal Daley Blind zich daar gelukkig voelen", aldus Ziggo Sport-commentator John van Vliet. De 33-jarige Blind tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij Girona.

Door de overwinning op Mallorca heeft Girona na zes wedstrijden al op zestien punten. Het is daarmee voor even de trotse koploper van Spanje. Real Madrid en FC Barcelona kunnen daar echter wat aan veranderen als ze dit weekend weten te winnen. Blind is na zijn entree een vaste waarde voor de Catalanen. De ex-Ajacied speelde in alle zes de wedstrijden mee en leverde zaterdag dus zijn eerste assist voor zijn werkgever.