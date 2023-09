Goudhaantje Bellingham redt Real Madrid in extremis tegen 'etterploeg' Getafe

Jude Bellingham heeft Real Madrid zaterdag behoed voor het eerste puntverlies van het seizoen in LaLiga. De Engelsman schoot in extremis de 2-1 tegen de touwen in het thuisduel met het stugge Getafe, dat lang hoop mocht houden op een gestolen punt maar uiteindelijk met lege handen stond.

Met negen punten uit de eerste drie wedstrijden begon Real vol goede moed aan het seizoen. Bellingham stal tot nu toe de show; de van Borussia Dortmund overgekomen Engelsman was al goed voor vier treffers en een assist in zijn eerste drie wedstrijden. Ook zaterdag startte hij in de basis en was hij wederom van levensbelang voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti.

Getafe, dat zich op Deadline Day verrassend versterkte met Mason Greenwood (Manchester United), staat erom bekend álles uit de kast te halen om tegenstanders te ontregelen, en dat was ook zaterdag weer het geval. De ploeg vertraagde volop en schroomde daarbij niet om zo af en toe een blessure voor te wenden. Helemaal toen Borja Mayoral na tien minuten profiteerde van een fout van Antonio Rüdiger en Getafe op 0-1 schoot, was alles gericht op het vasthouden van de broze voorsprong.

GETAFE OP VOORSPRONG 😳



De bezoekers komen via Mayoral op 0-1 in het Bernabéu 💥#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGetafe pic.twitter.com/0j0i2rUMTv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2023

Real moest dus op zoek naar een manier om door de muur heen te breken en dat lukte uiteindelijk kort na rust. Routinier Joselu, deze zomer overgekomen van degradant Espanyol, was de gelukkige. Nadat Getafe een fraaie voorzet van good old Luka Modric niet goed weg had weten te werken schoot de Spanjaard van dichtbij de 1-1 tegen de touwen.

JOSELUUU ⚪️



Via de spits komt Real Madrid vlak na rust meteen op gelijke hoogte: 1-1 ⚽️#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGetafe pic.twitter.com/3dwKmUHjva — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2023

Na de gelijkmaker had Real nog een hele helft om op zoek te gaan naar een voorsprong, maar Getafe-doelman David Soria leek zijn doel lang schoon te gaan houden. Tot de zesde minuut van de blessuretijd, toen Bellingham eindelijk de bevrijdende 2-1 tegen de touwen werkte. Door de zege gaat Real nu met twaalf uit vier alleen aan kop in Spanje. Atlético Madrid, Girona en titelverdediger FC Barcelona volgen met zeven uit drie en kunnen de achterstand later dit weekend terugbrengen tot twee punten.