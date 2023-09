Gravenberch geeft cruciale assist bij basisdebuut Liverpool, AS Roma voorkomt blamage in Moldavië

heeft een uitstekend basisdebuut bij Liverpool achter de rug. De Nederlandse middenvelder gaf een assist bij het tweede, belangrijk doelpunt donderdagavond op bezoek bij LASK Linz in de groepsfase van de Europa League (1-3).

Tot dusver had Gravenberch slechts enkele minuutjes gemaakt bij Liverpool en dus was zijn basisplaats een fraaie opsteker voor de Nederlandse middenvelder. Maar het goede gevoel was al snel verdwenen, want na vier minuten schoot Florian Flecker een ingestuurde corner heerlijk binnen van buiten het zestienmetergebied. Sowieso had Liverpool het lastig in de eerste helft op bezoek bij Oostenrijk.

Een ietwat goedkope strafschop, benut door Darwin Núñez, hielp Liverpool na de pauze terug in de wedstrijd en na een goed uur voetballen gaf Gravenberch zijn visitekaartje af. De oud-Ajacied werd op rechts weggestuurd, keek over zijn schouder en zette direct hard en laag voor: Luis Díaz schatte de pass op waarde en tikte binnen (1-2, zie onder).

Daardoor droeg Gravenberch - die het duel met een lichte enkelblessure noodgedwongen voortijdig moest staken en zijn vervanger Mohamed Salah de wedstrijd zag beslissen - direct bij aan de overwinning van The Reds, die daarmee alleen aan kop gaan van Groep E. Want de andere teams Toulouse en Union Saint-Gilloise speelden gelijk (1-1), waarbij Thijs Dallinga de score opende in België vanaf de strafschopstip (1-1).

Bayer Leverkusen – BC Häcken 4-0

Een van de beste ploegen van Duitsland maakt ook in Europa indruk: Bayer Leverkusen had Jeremie Frimpong ditmaal niet eens nodig, want de rechtsback kreeg rust in de Europa League tegen de Zweedse ploeg. Florian Wirtz en Victor Boniface (beiden goal en assist) waren de grote mannen van die Werkself, die net als nationaal ook Europees doordenderen.

Sheriff Tiraspol – AS Roma 1-2

Zonder de geschorste José Mourinho op de bank, hij zat terecht na zijn tirades na de verloren Europa League-finale, had AS Roma het niet eenvoudig. Vlak voor rust kwamen de Romeinen met Rick Karsdorp in de basis dankzij een eigen doelpunt van Gaby Kiki nog wel op voorsprong, maar Christian Tovar trok de stand knap gelijk (1-1). Uit een heerlijke aanval, vooral een fraai hakje van Bryan Cristante, voorkwam Romelu Lukaku een blamage in Moldavië. Daar waren wel de invalbeurten van sterkhouders zoals Paulo Dybala en Leonardo Spinazzola voor nodig, maar de drie punten zijn een feit.

