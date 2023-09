Grimmige sfeer in Barcelona: Catalaanse politie deelt flinke klappen uit aan Antwerp-supporters

Het Antwerp FC van trainer Mark van Bommel werd dinsdagavond in Barcelona gesteund door honderden meegereisde supporters, maar dat mocht niet baten. FC Barcelona was een paar maatjes te groot en stuurde Antwerp FC met een 5-0 nederlaag terug naar België. De fans zullen om verschillende redenen een dubbel gevoel hebben overgehouden aan hun trip. Niet alleen omdat ze ongetwijfeld meer hadden verwacht van de wedstrijd. Ook omdat het vóór de aftrap uit de hand liep in de binnenstad.

Antwerp FC kroonde zich een paar maanden geleden tot kampioen van België en stelde daarmee deelname aan de play-offs voor de Champions League veilig. Daarin werd afgerekend met AEK Athene, waardoor Van Bommel en zijn manschappen zich mochten opmaken voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. In een groep met FC Barcelona, FC Porto en Shakthar Donetsk liggen misschien wel mogelijkheden om een ronde verder te gaan, maar het is duidelijk dat de punten niet tegen de Spaanse landskampioen gepakt moeten worden.

Van Bommel en consorten gingen hard onderuit en staan daardoor na speelronde 1 onderaan in hun groep. De ontmoeting tussen Shakthar Donetsk en FC Porto eindigde in 1-3, waardoor Antwerp FC weet dat het in de komende wedstrijden aan de bak zal moeten. De club kan de steun van de achterban goed gebruiken, maar zal hopen dat die zich in de aanloop naar de volgende uitduels in de Champions League een stuk beter zal gedragen. Dinsdag sloeg de sfeer in Barcelona behoorlijk om. Volgens Het Nieuwsblad waren er ruim 2.600 Antwerp FC-supporters afgereisd naar Catalonië. “Uren voor de aftrap vierden de supporters grootschalig feest in de Barcelonese binnenstad, maar niet veel later doken er op sociale media grimmigere beelden op”, leest het.

Op de beelden is te zien dat de harde kern van de kampioen van België in toom moest worden gehouden door de Catalaanse politie. Die leek echter geprovoceerd te worden door de Belgische supporters, waardoor er hard werd opgetreden. “De politie wilde dat de Antwerp-aanhang zich wat rustiger gedroeg in de binnenstad en probeerde de ruim 2.600-meegereisde fans terug te dringen. Tevergeefs, zo bleek. De supporters bestookten de politie en die laatste twijfelde niet”, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de krant werden er verschillende fans gearresteerd.