Groot nieuws uit Frankrijk: ‘Zidane moet de trainer worden van het Newcastle United van de Ligue 1’

Olympique Marseille presenteerde woensdag in Gennaro Gattuso weliswaar de opvolger van Marcelino, maar het is de vraag hoe lang de Italiaan aan het roer zal staan in Zuid-Frankrijk. Volgens France Bleu Provence heeft niemand minder dan Zinedine Zidane een akkoord bereikt om trainer van de gevallen grootmacht te worden. Máár, alleen als de club wordt verkocht aan Saudi-Arabië.

Het is onrustig bij Olympique Marseille. De club eindigde vorig seizoen nog op de derde plaats, maar vindt zichzelf momenteel terug op plek acht in de Ligue 1. De laatste drie wedstrijden werden allemaal niet gewonnen en het Europa League-duel met Ajax vorige week toonde aan dat er binnen het veld veel ruimte voor verbetering is. De slechte seizoensstart en de onrust als gevolg, deed Marcelino besluiten om te vertrekken. Olympique Marseille presenteerde woensdag zijn opvolger: Gattuso, de voormalige kuitenbijter van AC Milan.

Maar hoe lang staat Gattuso in Marseille voor de groep? In de media wordt er druk gespeculeerd over de trainerspositie. Het medium France Bleu Provence brengt niemand minder dan Zidane in verband met het hoofdtrainerschap in het Vélodrome. Volgens France Bleu Provence dromen supporters van de club al jaren van de komst van Zidane. Die droom zou weleens werkelijkheid kunnen worden. Als we France Bleu Provence moeten geloven, heeft Zidane een akkoord bereikt met Saudi-Arabië om hoofdtrainer van Olympique Marseille te worden. Máár, dan moet de club eerst nog wel verkocht worden aan de Golfstaat.

En dat lijkt niet zomaar te gaan gebeuren. Olympique Marseille is momenteel in handen van Frank McCourt en hij is niet van plan de club te verkopen. McCourt werd zeven jaar geleden eigenaar van Olympique Marseille en zou laatst nog hebben gezegd dat de club ‘niet te koop’ is. Saudi-Arabië heeft echter wilde plannen en zou van Olympique Marseille dolgraag ‘het Newcastle United van Frankrijk’ willen maken. Newcastle United werd nog niet zo lang geleden overgenomen door de Saudi’s. Zij investeerden miljarden in de Premier League-club, die vorig seizoen op de vierde plaats eindigde en zich kwalificeerde voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Zidane zou al hebben aangegeven 300 miljoen euro aan budget te willen krijgen.