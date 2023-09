Grote onrust bij Ajax-opponent Olympique Marseille

Olympique Marseille moet op zoek naar een nieuwe trainer. Marcelino heeft na een paar weken al zijn vertrek aangekondigd. De oefenmeester zit daarom zeer vermoedelijk tegen Ajax al niet meer op de bank in het duel in de groepsfase van de Europa League donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Jean-Pierre Papin zal hem normaliter vervangen. Ook rond president Pablo Longoria is het onrustig: fans zien hem ook het liefst gaan en dat zou hij zelfs overwegen.

Dat melden alle belangrijke media in Frankrijk, waaronder L’Équipe en RMC Sport. Daarmee is het zo mogelijk nog onrustiger bij Marseille dan bij Ajax, want Marcelino was net als Maurice Steijn pas bezig aan zijn eerste seizoen in Frankrijk. De oefenmeester heeft na ruim twee maanden echter besloten om per direct te vertrekken en zou die boodschap dinsdagochtend hebben medegedeeld aan zijn spelers.

Reden daarvoor zijn de teleurstellende sportieve resultaten, nadat hij Igor Tudor heeft opgevolgd. Eerst werd Marseille door Panathinaikos uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League en in de eerste vijf duels pakte hij in Frankrijk negen punten. Dat zijn weliswaar vier punten meer dan Ajax deed en Marseille staat ‘gewoon’ op de derde plaats, toch trekt Marcelino zijn conclusies.

De Spaanse trainer werkte tot dusver alleen in Spanje, bij onder anderen Athletic Bilbao, Valencia, Sevilla en Villarreal. Zijn eerste klus buiten de landsgrenzen was dus van zeer korte duur. Papin is momenteel bij de club betrokken als technisch adviseur, dus een permanente opvolger wordt hij normaliter zeker niet van Marcelino.