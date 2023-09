Grote verrassing in de maak? Messi mogelijk alsnog naar Saudi-Arabië

Lionel Messi komt mogelijk alsnog naar Saudi-Arabië toe. De Argentijn legde eerdere aanbiedingen nog naast zich neer, omdat hij naar Inter Miami ging. Er is echter een nieuwe poging gewaagd om Messi te bewegen in de seizoensstop in Amerika op huurbasis in Saudi-Arabië te komen spelen.

Transferjournalist Rudy Galetti schrijft dat Saudi-Arabië hoopt om Messi in de winterperiode op huurbasis naar Saudi-Arabië komt. Er zouden momenteel volop gesprekken worden gevoerd over die mogelijkheid, waarbij de verwachting is dat er snel duidelijkheid komt. Over een club wordt nog niet concreet gesproken, dus hij zou zowel met als tegen zijn ‘rivaal’ Cristiano Ronaldo kunnen komen.

Artikel gaat verder onder video

Messi maakt ontzettend veel indruk in de Amerika: in elf officiële wedstrijden maakte hij even zoveel doelpunten en gaf hij ook nog eens vijf assists. Bovendien werden vrijwel alle officiële wedstrijden van Messi met Inter Miami gewonnen, terwijl die ploeg tot de komst van de kleine Argentijn – met Jordi Alba en Sergio Busquets in zijn schaduw – onderaan stond in de MLS.

In Saudi-Arabië is de transferwindow inmiddels officieel gesloten: in totaal werd er deze zomer 956 miljoen euro uitgegeven aan transfersommen. Allan Saint-Maximin (Newcastle United), Roberto Firmino (Liverpool) en Riyad Mahrez (Manchester City) gingen onder anderen naar Al-Ahli, Neymar, Kalidou Koulibaly en Yassine Bounou waren een deel van de spelers die naar Al-Hilal gingen en Karim Benzema, N’Golo Kanté en Jota tekenden onder anderen bij Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo kreeg in de afgelopen periode versterking van Otávio, Sadio Mané, Aymeric Laporta, Seko Fofana, Marcelo Brozovic en Alex Telles bij Al-Nassr.