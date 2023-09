Hans Kraay zag één speler de show stelen op training Oranje: 'Hij was zo indrukwekkend'

Hans Kraay junior is onder de indruk van Steven Berghuis. De verslaggever van ESPN was deze week aanwezig op de training van het Nederlands elftal en zag Berghuis daar de show stelen. Daarnaast viel Kraay ook de kwaliteiten van de twee debuterende linksbacks bij Oranje positief op.

"Steven Berghuis was zo indrukwekkend. Zo gretig, zo fit. Tackelen met zijn rechter en het stoom uit zijn oren", aldus Kraay, die ziet dat de Oranje-internationals genieten van alle trainingen op de Campus in Zeist. "Ze genieten allemaal van de trainingen van Sipke Hulshoff", zegt Kraay, die ziet dat Hulshoff een groot deel van de trainingen aan het leiden is en Koeman als een 'Engelse manager' de trainingen van het Nederlands elftal bekijkt.

Het is niet het enige van Kraay opviel tijdens de trainingen, want tijdens de afwerkvormen maakten Quilindschy Hartman en Ian Maatsen grote indruk: "Het is echt ongelooflijk. Zij gingen op een gegeven moment afwerken. Die hebben die ballen erin geschoten die twee", zegt Kraay tijdens het bekijken van de beelden in ESPN Vandaag. "Deze twee schoten alle ballen binnen."