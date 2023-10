Het mooiste moment bij Feyenoord - Go Ahead Eagles voltrekt zich in minuut 12

Supporters van Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben zaterdagmiddag gezamenlijk voor een fraai moment gezorgd. In de twaalfde minuut van het onderlinge duel in De Kuip zetten fans van beide teams het You'll Never Walk Alone in. Het was een steunbetuiging voor de slachtoffers van het schietincident in Rotterdam van afgelopen donderdag in Rotterdam en hun nabestaanden. Voorafgaand aan de wedstrijd had het publiek in De Kuip ook al een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Een indrukwekkende minuut stilte in De Kuip 🙏#feygae — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023