Hugo Borst: 'Het is bijna xenofobie bij Ajax, niet op een racistische manier'

Hugo Borst maakt zich zorgen om Ajax. De analist van ESPN spreekt van een 'teringzooi' in Amsterdam, maar is ook 'een beetje geschrokken' van alle kritiek op Sven Mislintat. Die kritiek neigt in zijn optiek soms naar xenofobie.

In praatprogramma De Eretribune komt de discussie over Ajax op gang nadat de veelbesproken tweet van Nathan van Kooperen wordt getoond. De zaakwaarnemer van Ajax-middenvelder Silvano Vos noemde Ajax een 'koopclub', nadat de interesse in Sivert Mannsverk bekend werd. Marciano Vink reageert sceptisch. "Hij heeft ook meerdere spelers die wel gekocht zijn door Ajax en daar heeft hij ook enorm goed aan verdiend. Wat dat betreft is het preken voor eigen parochie."

Artikel gaat verder onder video

Borst ziet de tweet wel als bewijs van diepere problemen. "Dit is wel een bewijs van de onrust. Wat een teringzooi is het bij Ajax, niet normaal. Het is gewoon een stammenstrijd. Dit is het bewijs dat er veel stromingen zijn bij Ajax die zeggen: hallo, de jeugdopleiding is ook belangrijk. Ze vinden die Duitser uitgaven doen van spelers van dubieus niveau. Ajax kan niet meer de salarissen bieden die ze Tadic hebben geboden, dus kom je bij mindere spelers terecht. Er zijn nu al veel vraagtekens geplaatst bij bepaalde spelers."

"Ik schrok een beetje van de, bijna xenofobie tegen deze Duitser", doelt Borst op Mislintat. "Er wordt heel vaak benoemd dat hij als Duitser niets te zoeken heeft bij Ajax. Niet racistisch bedoeld, meer bedoeld als iemand die het Ajax-DNA niet heeft en het nu op een gruwelijke manier aan het verkwanselen is."