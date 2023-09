Jack van Gelder maakt in twee tweets gehakt van Sven Mislintat

Dat Jack van Gelder geen fan is van Sven Mislintat, was al duidelijk. Maar de voormalig commentator heeft na de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax nog maar eens uitgehaald naar de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers. En dat doet Van Gelder niet te zuinig…

Mislintat werd eind mei aangesteld als technisch directeur en daarmee had Ajax eindelijk een opvolger van de begin 2022 vertrokken Marc Overmars in huis. De Duitser wist, nog voordat hij officieel in dienst was, dat hij voor een loodzware opdracht kwam te staan. Niet alleen moest hij een besluit nemen over de toekomst van clubicoon John Heitinga. Ook moest hij de selectie dusdanig op orde krijgen dat er dit seizoen weer om de prijzen gespeeld kan worden. De keuzes van Mislintat pakken vooralsnog echter niet al te best uit.

De directeur voetbalzaken stelde tot verbazing van velen Maurice Steijn aan als nieuwe hoofdtrainer. De Hagenees veroverde slechts vijf punten uit de eerste vier competitieduels, waardoor er nu al grote twijfels bestaan over zijn functioneren. Volgens Van Gelder is Steijn echter niet degene die verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dramatische competitiestart van Ajax. “Verkeerde vraag. Steijn kan hier niets aan doen. Hij krijgt ondeugdelijk materiaal in handen van de TD”, reageert Van Gelder op X op een poll van Thomas Rijsman, die van zijn volgers wil weten of het ‘experiment Steijn’ als coach van Ajax ‘gaat slagen’ of ‘nu al mislukt’ is.

Een paar minuten eerder had Van Gelder al zijn ongenoegen over Mislintat uitgesproken. “Prima FC Twente. Zeer dynamisch. Ik heb medelijden met Maurice Steijn. Mislintat is erin geslaagd om een verzameling twijfelgevallen te kopen voor te hoge bedragen”, is hij hard in zijn oordeel over de verrichtingen van Mislintat op de transfermarkt. In de comments op die tweet spreekt Van Gelder onder meer over een ‘vreemdelingenlegioen’. “Koopt spelers zonder reputatie op een enkele uitzondering na en heeft daarvoor meer dan 100 miljoen uitgegeven”, reageert hij op de vraag waarom hij Mislintat verantwoordelijk houdt voor de sportieve malaise in Amsterdam.