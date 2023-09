Jennifer Hermoso ontbreekt in eerste selectie van nieuwe bondscoach Spanje

Montse Tomé, de nieuwe bondscoach van de Spaanse vrouwenploeg heeft Jennifer Hermoso niet opgenomen in haar eerste selectie. Tomé zegt die beslissing te nemen om Hermoso te 'beschermen' na alle commotie rondom de kus die zij onvrijwillig ontving van de opgestapte Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales.

De selectie van Spanje bevat 23 namen, onder wie 15 spelers die ook aanwezig waren op het WK. Daarmee lijkt de aangekondigde boycot van de nationale ploeg door een grote groep topspelers van de baan. Vorige week zouden 41 Spaanse spelers, onder wie vrijwel de hele WK-selectie, hebben aangegeven zich niet langer beschikbaar te stellen voor Spanje.

Het vertrek van bondscoach Jorge Vilda en Rubiales was in de ogen van de voetbalsters niet genoeg, want ze wilden ook dat de secretaris en de medewerkers van de persafdeling zouden vertrekken. Dat is niet gebeurd, maar evenwel zitten 15 WK-gangers nu weer bij de spelersgroep. Opvallend is verder de terugkeer van Mapi León en Patri Guijarro, twee spelers van Barcelona die niet onder Vilda wilden spelen en daardoor het WK misten.

"De beste manier om Jenni te beschermen is op deze manier", zegt Tomé over de absentie van Hermoso in de spelersgroep. "Ik heb in het verleden veel met haar samengewerkt. We rekenen nog steeds op haar." Tomé was de afgelopen vijf jaar assistent-bondscoach van Spanje. De ploeg speelt op 22 september (tegen Zweden) en 26 september (tegen Zwitserland) in de Nations League.