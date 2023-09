Johan Bakayoko legt uit waarom Deadline Day voor hemzelf helemaal niet spannend was

Top op de slotdag van de zomerse transferperiode leek Johan Bakayoko nog te kunnen gaan vertrekken bij PSV. De twintigjarige Belg onthult echter dat hij al in een vroegtijdig stadium had besloten om nog minstens een halfjaar in Eindhoven te blijven.

PSV beleefde een hectische Deadline Day. De club rondde de inkomende transfers van aanvaller Hirving Lozano (Napoli) en verdediger Armel Bella-Kotchap (Southampton) af en leek daarnaast nog afscheid te gaan nemen van twee sterkhouders: Bakayoko én Ibrahim Sangaré. Beiden zouden op weg zijn geweest naar de Premier League, in het geval van Bakayoko was Burnley concreet met een bod van 35 miljoen euro. Aan het eind van de dag vertrok alleen Sangaré, die voor datzelfde bedrag (exclusief bonussen) verkaste naar Nottingham Forest.

Bakayoko wist naar eigen zeggen al veel langer dat hij deze zomer nergens naartoe zou gaan. "Ik had dat al voor de start van de zomer beslist", vertrouwt hij het ED toe. "Ik wilde met PSV naar de Champions League en wil met PSV kampioen worden", formuleert hij zijn doelstellingen voor dit seizoen. Een vertrek op het laatste moment was dan ook niet aan de orde, bezweert Bakayoko: "Ik wilde niet in een situatie belanden dat ik half augustus niet weet waar ik aan toe ben. Het klopt dat er veel beweging was rond mij, maar ik bleef kalm bij mijn beslissing. Ik liet de media maar praten en focuste me op voetbal." Daarbij dacht hij ook al vooruit aan de zomer van 2024: "Voor het EK wil ik me zoveel mogelijk tonen. De Champions League is een mooi podium."

Nieuwe generatie

Momenteel bereidt Bakayoko zich met de Belgische ploeg voor op de EK-kwalificatieduels met Azerbeidzjan (zaterdag) en Estland (dinsdag). Met zeven punten uit drie duels staan De Rode Duivels momenteel tweede in groep F, achter Oostenrijk dat drie punten meer verzamelde uit vier duels. Na het teleurstellend verlopen WK in Qatar behoort Bakayoko tot de nieuwe generatie internationals die een kans krijgt. Inmiddels staat hij op vier interlands en maakte hij in juni tegen Estland (0-3) zijn eerste doelpunt voor België. Na het afzwaaien van oudgedienden als Eden Hazard en Jan Vertonghen ziet Bakayoko de toekomst voor de nationale ploeg zonnig tegemoet: "Met onze groep kunnen we alles winnen. De cohesie is geweldig. We hebben een complete mix aan kwaliteit, ervaring en jeugd, en een goede coach die heel specifiek werkt. Als we ons goed concentreren en alles geven, mogen de mensen van deze generatie veel verwachten en kunnen we onze doelen waarmaken", aldus de PSV'er.