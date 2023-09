Johan Derksen ergert zich aan Ronald Koeman: 'Als je toch iets van innerlijk fatsoen hebt...'

Johan Derksen heeft zich gestoord aan de uitspraken van bondscoach Ronald Koeman over de transfer van Georginio Wijnaldum, die eerder deze week tekende bij het Saudische Al-Ettifaq. De speler maakt geen deel uit van Koemans selectie die zich momenteel voorbereidt op de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Op de persconferentie ging de bondscoach maandag enkel in op het sportieve aspect van het vertrek van 89-voudig international Wijnaldum naar het kapitaalkrachtige land in het Midden-Oosten.

En daar windt Derksen zich dinsdagavond in Vandaag Inside hevig over op. "Ik heb me vooral gestoord aan het slappe commentaar van de bondscoach over Saudi-Arabië", trapt de journalist af. "Nooit ergens een mening over", vervolgt De Snor, "maar als je toch iets van innerlijk fatsoen hebt en de KNVB, een bond met karakter, vertegenwoordigt, dan zeg je toch: onbegrijpelijk dat spelers in zó'n land geld willen verdienen?"

