Johan Derksen snapt er niets van: 'Hij kan niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor Ajax'

Johan Derksen heeft vrijdagavond hard uitgehaald naar Maurits Hendriks en Jan van Halst. Het is volgens het boegbeeld van Vandaag Inside een enorme fout van Ajax geweest om Hendriks te benoemen tot Chief Sports Officer. Die functie bekleedt hij nu een jaar. Van Halst is de tijdelijke algemeen directeur van Ajax.

“Het domste wat Ajax heeft gedaan, is alle mensen met een Ajax-hart uit de leiding te gooien en daar een wildvreemde hockeyer (Hendriks, red.) neer te zetten”, aldus Derksen bij Vandaag Inside. “Hij overschat zichzelf gigantisch en denkt dat hij alles kan. Toen er een nieuwe directeur moest komen, dacht die hockeyer: we nemen een headhuntersbureau.”

Er gaat volgens Derksen van alles mis in de top van Ajax. “Ik ben heel benieuwd hoe de Raad van Commissarissen zich hier uitdraait. Ik denk dat Ajax gewoon een draai om de oren krijgt van Feyenoord. Dan is de wedstrijd tegen Marseille alweer vergeten. De paniek is er dan weer, De Telegraaf valt er dan over en er is weer een volksoproer.”

Van Halst is volgens Derksen niet geschikt voor zijn functie. “Jan is een loopjongen, een krullenjongen. Hij is nu de directeur van Ajax en moet heel nijpende problemen oplossen. Hij kan niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor Ajax. Waar is hij nou in geslaagd? Nergens in!”

Dat Maurice Steijn wordt meegezogen in de crisis, vindt Derksen sneu. “Hij heeft één dom ding gedaan: dat hij overal ‘ja en amen’ bij zei. Hij was helemaal verguld dat hij naar Ajax ging. Hij heeft een slechte zaakwaarnemer”, stelt Derksen.