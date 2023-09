Johan Derksen kan Oranje-speler niet serieus nemen: 'Dan denk ik: joh, houd je bek'

Johan Derksen is niet bepaald onder indruk van de kreten die Denzel Dumfries voorafgaand aan de wedstrijd tegen Griekenland slaakte. Het boegbeeld van Vandaag Inside hoorde donderdagavond hoe de rechtervleugelverdediger van het Nederlands elftal in aanloop naar het EK-kwalificatieduel zijn teamgenoten met enkele clichés probeerde te motiveren.

De woorden die Dumfries gebruikte om zijn ploeggenoten op te peppen, werkten bij Derksen vooral op de lachspieren. "Ik zag hem in de gang en hij is zo'n ouderwetse, weet je wel. Dat had je vroeger ook altijd. Kom op, met z'n allen hè. Ertegenaan hè. Dan denk ik: joh, houd je bek", aldus Derksen vrijdagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Dumfries was woensdag bij alle Nederlandse doelpunten als aangever betrokken, al had de rechtsback volgens de officiële cijfers van de UEFA slechts twee in plaats van drie assists. Bij de assist op de 3-0 van Wout Weghorst kwam wat geluk kijken. "Ik heb nog nooit zo'n voorzet gezien", zegt René van der Gijp. "Hoeveel geluk kun je hebben? Die bal kwam stuiterend naar hem toe. Hij nam de bal uit de stuit entrapte de bal weer tegen de grond aan. Dit was geen normale voorzet. Als dit niet gebeurt, eindigt de bal bij de cornervlag."