Johan Derksen krijgt elke zondag bezoek: 'Als een tweede vader voor mij'

Johan Derksen krijgt elke zondag bezoek van zanger John de Bever. De tv-analist is een goede vriend van de bekende zanger en onderling hebben zij ontzettend veel contact. Derksen is zelfs een soort van tweede vader voor De Bever.

Dat vertelt De Bever in gesprek met Story, waarin hij vertelt dat hij elke zondag op bezoek gaat bij De Snor en met wie hij bijna elke dag belt. “Johan is mijn tweede vader, we kunnen goed met elkaar overweg. Ik vraag geregeld advies aan hem”, aldus de zanger, wiens vader recentelijk overleed.

Ook toen had hij veel steun aan Derksen. “Johan is een steun voor me. Ik vond het ook heel mooi dat Johan op de begrafenis van mijn vader was, terwijl hij hem niet eens kende. Dat heb ik enorm gewaardeerd, een on-voorwaardelijke vriendschap”, zei De Bever, die zijn 86 jaar oud geworden vader uiteraard nog volop mist.

“Toch heb ik er vrede mee dat hij er niet meer is. Hij is 86 geworden”, aldus De Bever. “Mijn vader was mijn held, maar ik ben vrij nuchter. Doodgaan hoort bij het leven. Mijn vader was de enige die me écht kende. Mijn man Kees ook wel, die zit dicht in de buurt... Maar mijn vader dacht hetzelfde als ik, bijvoorbeeld over voetbal en de dingen die op tv voorbijkwamen.”