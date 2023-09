Johan Derksen suggereert 'duistere dealtjes' bij Ajax: 'Altijd mensen die meeprofiteren'

Johan Derksen suggereert dat er mensen 'meeprofiteren' van de deals die Sven Mislintat deze zomer namens Ajax heeft gesloten. "Hij heeft met geld gesmeten en dan werk je meteen de indruk dat er gehandeld wordt achter de schermen", stelt de journalist. "Zeker met buitenlandse spelers zijn er altijd mensen die meeprofiteren."

In de uitzending van Vandaag Inside wordt de transferzomer van de Amsterdammers tegen het licht gehouden. Derksen noemt het 'een ramp' dat Ajax Mislintat in huis heeft gehaald. "Hij heeft alleen maar tweede divisiespelers binnengehaald", legt Derksen uit. René van der Gijp haalt spits Chuba Akpom aan: "Daar was gewoon van bekend dat hij voor een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro werd aangeboden overal." Ajax telde uiteindelijk het dubbele, ruim twaalf miljoen euro, uit voor de 27-jarige Engelsman, die overkwam van Championship-club Middlesbrough.

Trainer Maurice Steijn baarde twee weken geleden na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0) opzien door publiekelijk afstand te nemen van de aankopen die Mislintat aan zijn selectie toevoegde. Derksen voorziet een inktzwart scenario voor de oefenmeester: "Het gaat natuurlijk mis hè? Als ze van Twente verliezen, van de week spelen ze Europa Cup, verliezen ze ook en dan komt Feyenoord en ze verliezen die ook, dan is het paniek in de ArenA."

Ondertussen zou Jan van Halst, interim-directeur, met de situatie in zijn maag zitten. "Het is wel hard aangekomen. Steijn heeft kritiek gehad op de technisch directeur en Jan is not amused." Derksen denkt dat de oud-middenvelder in de Johan Cruijff ArenA niet erg serieus wordt genomen: "Ik denk dat ze zich bij Ajax doodlachen om Van Halst."