Johan Derksen vreest voor positie van Sven Mislintat bij Ajax: 'Dat is louche, dat kan niet'

Johan Derksen is van mening dat het er slecht uitziet voor Sven Mislintat bij Ajax. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers staat onder druk na een onderzoek van de NOS. Mislintat zou Borna Sosa hebben gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, zijn scoutingssysteem.

"Wat ik nu gelezen heb, betekent dat het einde van hem bij een beursgenoteerd bedrijf", vertelde Derksen dinsdagavond aan tafel bij Vandaag Inside. "Ajax is verplicht om een onderzoek in te stellen. Als hij een speler koopt met een zaakwaarnemer van de tegenpartij en ze hebben beiden aandelen in zijn bedrijf. Dat is louche, dat kan niet. Hij heeft zich niet verdiept in de reglementen van een beursgenoteerd bedrijf. Bij een voetbalclub kraait er geen haan naar. Maar het blijft louche, je moet dat niet willen."