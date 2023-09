Jorrel Hato spreekt zich duidelijk uit over nieuw contract bij Ajax

In al het rumoer rond Ajax is vriend en vijand het erover eens: (17) behoort tot de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. De jonge verdediger greep afgelopen seizoen onder interim-trainer John Heitinga zijn kans en mag zich ook onder diens opvolger Maurice Steijn vaste basisspeler noemen. Het leidde al tot speculaties over een vroegtijdig vertrek naar een Europese topclub. Hato spreekt zich in gesprek met het Algemeen Dagblad uit over zijn toekomst.

Hato miste in het nog prille seizoen nog geen minuut: zowel in alle vier de Eredivisie-wedstrijden als de twee kwalificatieduels voor de Europa League stond de zelfopgeleide verdediger negentig minuten op het veld. Ook donderdag, als Olympique Marseille de tegenstander is in de Europa League, wordt hij weer in de startelf verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat erkent de stormachtige ontwikkeling van de verdediger en wil snel met het kamp-Hato om tafel, zo bevestigt de speler tegenover het AD. Inzet van de onderhandelingen: een volwaardig profcontract waardoor de speler beloond wordt en uit handen moet worden gehouden van de grote kapers die ongetwijfeld op de kust komen.

Wat Hato betreft is hij nog lang niet klaar voor een vertrek uit Amsterdam. "Ik hou me er niet mee bezig. Het gaat toch wel gebeuren. Wanneer maakt mij niet uit, maar ik zie mijn toekomst hier", is hij duidelijk over zijn plannen voor de komende jaren. Dat het momenteel nogal rommelt in de Johan Cruijff ArenA speelt daarbij in de woorden van Hato bovendien geen rol: "Daar doet de huidige situatie van de club niets aan af."