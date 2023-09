Kabelaars reageren verbolgen op deal van ESPN en overwegen vervolgstappen

Kabelaars Delta, KPN, Odido (voorheen T-Mobile) en Vodafone/Ziggo hebben verbolgen gereageerd op de deal tussen de Eredivisie CV en ESPN. Woensdagavond werd duidelijk dat de kabelaars achter het net vissen en de rechten bij ESPN blijven, maar de kabelaars zijn het niet eens met de gang van zaken. Zijn beraden zich voor volgende stappen.

''Wij zijn verbouwereerd dit te horen. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) was heel duidelijk: de toekenning van de televisierechten betaald voetbal vanaf 2025 zal via een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden", valt er te lezen in het statement van de kabelaars, dat in handen is van Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

"Daarin past dus geen onderhandse overeenkomst van de ECV (Eredivisie CV) met één partij", doelen de kabelaars op ESPN. "Wij beraden ons nu op onze volgende stappen", valt er te lezen. De deal leek dus volledig beklonken, maar mogelijk duurt de soap nog even voort.

Duidelijk is in ieder geval dat de kabelaars niet te spreken is over de handelswijze van de ECV, omdat de toekenning van de televisierechten in de ogen van de kabelaars niet via een openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden.