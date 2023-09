Kees Jansma en Hans Kraay jr. spreken zich uit: 'Waar maakt iedereen zich druk om?'

De overstap van Georginio Wijnaldum naar Saudi-Arabië houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. De middenvelder verruilde Liverpool in de zomer van 2021 transfervrij voor Paris Saint-Germain, maar zijn avontuur in Frankrijk liep uit op een grote teleurstelling. Wijnaldum trok deze zomer niet alleen de deur van het Parc des Princes achter zich dicht, maar laat ook het Europese continent achter zich. Waar Kees Jansma de stap betreurt, vindt Hans Kraay jr. dat we ons er niet zo druk om moeten maken.

Wijnaldum werd in de zomer van 2021 in eerste instantie nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar FC Barcelona, waar hij opnieuw kon gaan samenwerken met Ronald Koeman. Wijnaldum en Koeman kenden elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal. De middenvelder verkoos Paris Saint-Germain echter boven een hereniging met de bondscoach. Wijnaldum zal niet snel toegeven dat hij spijt heeft gehad van zijn verhuizing naar Parijs, maar zijn avontuur daar werd er een om snel te vergeten.

De Oranje-international was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief bij AS Roma, maar ook in Italië kon hij, mede door blessureleed, weinig potten breken. Bij PSG kon hij het deze zomer schudden. Het leek er desondanks op dat Wijnaldum bij PSG zou blijven. De Fransen vroegen immers een serieuze transfersom voor de Nederlander. Die wilde Al-Ettifaq wel betalen. Wijnaldum verkast zodoende naar de Saudi-Pro League.

En dat betreurt Jansma. “Ik ben niet in zijn positie, maar als dat wel het geval was geweest, dan had ik het niet gedaan. De man is een goede voetballer, met een mooi imago en hij heeft zich altijd ingezet voor alles en iedereen. Ik ben geen moraalridder die zegt ‘dat mag niet’, maar ik zou het niet gedaan hebben. Het land is in mijn ogen toch te besmet”, vertelt de sportpresentator voor de camera van FCUpdate.nl.

