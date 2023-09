Kelderklasse-taferelen bij Spanje: geen ballen en schoenen bij belangrijke training

De nationale ploeg van Spanje stond donderdag met de mond vol tanden op het trainingsveld in Georgië. De nationale ploeg was qua mankracht wel volledig aanwezig voor de EK-kwalificatiewedstrijd, maar door een fout op de luchthaven kon de selectie niet beschikken over voetbalschoenen, keepershandschoenen en ballen.

Door een fout bleven alle spullen van de nationale ploeg achter op het vliegveld van Madrid. Er was dus geen goed materiaal voor handen voor de spelers om te trainen, richting het duel in de EK-kwalifcatiereeks tegen Georgië. En dat leverde kolderieke beelden op (zie onder).

In het stadion in Tbilisi kwamen de spelers weliswaar het veld op, maar deden dat op hun sneakers en dus zonder ballen en bijvoorbeeld keepershandschoenen. Er konden dan ook alleen rek- en strekoefeningen worden gedaan door de mannen van bondscoach Luis de la Fuente. Die besloot om vrijdagochtend een extra trainingsmoment in te lassen, waarbij de verwachting is dat alle spullen dan alsnog zijn gearriveerd.

Spanje staat na twee duels in Groep A op slechts drie punten, terwijl opponent Georgië op de tweede plaats staat met vier punten. Koploper Schotland heeft al twaalf punten veroverd, waardoor Spanje – ondanks deze verstoorde voorbereiding – zich vrijdagavond geen misstap kan permitteren.