Kenneth Perez: 'Hij verdient 5,2 miljoen per jaar, maar de trainer heeft geen idee'

Het ging deze zomer veel over de transfergekte in Saudi-Arabië, maar volgens Kenneth Perez gebeuren in Engeland ook de gekste dingen. Op een recente persconferentie leek Chelsea-trainer Mauricio Pochettino niet bekend met verdediger Malang Sarr, voor wie geen toekomst lijkt in Londen. Volgens Perez was het moment tekenend.

"In Saudi-Arabië wordt met geld gesmeten en ook in Engeland wordt daar kritiek op geuit, terwijl de Engelse clubs er ook wel wat van kunnen", opent Perez in het programma Voetbalpraat op ESPN. "Ik moest echt lachen om dit moment. Dit is de kern van het probleem van spelers die naar Engelse clubs gaan."

Artikel gaat verder onder video

"Bij een persconferentie bij Chelsea werd Pochettino gevraagd naar een speler van zijn selectie, Sarr. Pochettino keek de journalisten aan van: over wie heb je het? Hij kijkt de perschef aan: wie is Sarr? Dat is een selectiespeler, een speler die 5,2 miljoen pond per jaar verdient", stipt Perez aan. "De trainer heeft geen flauw idee dat hij in de selectie zit. Chelsea heeft hem in 2020 uit Frankrijk gehaald. Hij is wel uitgeleend aan FC Porto (en AS Monaco, red.). maar dit is wel tekenend voor de gekte die ook in Engeland heerst."

Pochettino kon geen antwoord geven op een vraag over de toekomst van Sarr. De 24-jarige verdediger kwam in 2020 over van OGC Nice en speelde in totaal 21 officiële wedstrijden voor Chelsea, allemaal in het seizoen 2021/22. Zijn contract loopt door tot medio 2025.