Kenneth Perez komt met fraai compliment voor Noa Lang: 'Ik ken 'm totaal niet, maar...'

Kenneth Perez deelt Noa Lang complimenten uit na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De analist van ESPN vindt dat de matchwinner van PSV beschikt over veel voetbalintelligentie.

Perez zei dat Lang in De Kuip dingen liet zien die stemden tot enthousiasme. "Ik zei dat in de rust al: ik vind het altijd prettig om te zien is dat spelers ook diep gaan. Dat hij niet alleen maar in de bal komt. Ik houd van buitenspelers die ook aanvoelen: waar is de ruimte? Dan duik je daarin. En dat is een pre voor een buitenspeler."

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate Podcast | Over Steven Bergwijn, Lutsharel Geertruida en de opvolger van Xavi Simons

"Ik ken 'm totaal niet, maar ik vind hem wel echt voetbalintelligent", vervolgt Perez na de 0-1 overwinning van PSV. "Het is een speler die weet waar de bal gaat vallen, waar de ruimte ligt, waar de kansen liggen voor hem en zijn teamgenoten. Ik vind hem wel heel voetbalintelligent. Ik heb ook veel zin om hem te gaan volgen. Ik ben hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, omdat hij in België voetbalde."

Lang werd na afloop door ESPN gevraagd naar zijn bewegingen in de diepte. "Ik denk dat het meer in mijn spel is gekomen en het mij onvoorspelbaarder maakt. Mensen verwachten van mij dat ik alleen de ballen kom halen en de ballen geef. Nu kom ik en dan ga ik ineens diep", zei hij daarover. "Dat helpt mij om een completere speler te worden. Dat is ook wat de trainer van mij verwacht. Vrijheid, maar ook diepgang. Dat laat ik ook wel zien."