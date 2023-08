Noa Lang denkt dat Feyenoord-supporters stiekem een beetje bang voor hem zijn

Het deerde Noa Lang niet dat hij tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal continu werd uitgefloten door de supporters van Feyenoord. Stiekem genoot de aanvaller van PSV wel van de vijandigheid bij de Rotterdamse aanhang. Aan het begin van de wedstrijd klonken zelfs spreekkoren aan het adres van Lang.

"Het was een warm welkom, dat was wel mooi", lacht Lang na afloop voor de camera van ESPN. "Het hoort erbij, ik geniet er ook van. Waarom ik ervan geniet? Het is toch mooi. Sta een keer in mijn schoenen en dan begrijp je wat ik bedoel. Het is gewoon mooi. Ik droomde ervan profvoetballer te worden en zulke wedstrijden te spelen. Uitgefloten worden in uitwedstrijden is toch fantastisch? Dat betekent dat ze misschien stiekem een beetje bang voor je zijn. Ze gaan niet zomaar fluiten. Ik vat het gewoon positief op."

Lang maakte in De Kuip het enige doelpunt van de wedstrijd. Analisten vielen op dat de aanvaller de bal niet alleen kwam halen, maar ook veelvuldig in de diepte vroeg. "Ik denk dat het meer in mijn spel is gekomen en het mij onvoorspelbaarder maakt. Mensen verwachten van mij dat ik alleen de ballen kom halen en de ballen geef. Nu kom ik en dan ga ik ineens diep. Dat helpt mij om een completere speler te worden. Dat is ook wat de trainer van mij verwacht. Vrijheid, maar ook diepgang. Dat laat ik ook wel zien."

Aan vertrouwen geen gebrek bij Lang, al heeft ook hij soms zijn onzekere momenten. "Die heeft iedereen wel, dat is logisch. Ik ben ook een mens. Ik heb misschien een grote bek, maar ook een klein hartje. Bijvoorbeeld als ik na de wedstrijd de gehandicapte kinderen zie. Dat doet wel veel met mij. Maar op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen. Dan heb ik geen reden om bang te zijn."