Kenneth Pérez komt met spijkerharde conclusie over Ajax: 'Dat is onmogelijk'

Kenneth Pérez verwacht dat Ajax geen serieuze rol van betekenis gaat spelen in de titelstrijd. De Deen ziet de Amsterdammers ploeteren in de Eredivisie en verwacht dat PSV en Feyenoord, maar óók AZ en FC Twente, de komende maanden serieus afstand zullen nemen. Pérez is over één Ajacied wél te spreken: Josip Sutalo.

Ajax had na het 2-2 gelijkspel bij Excelsior en de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League het een en ander recht te zetten, maar kwam zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard niet verder dan een beschamend 0-0 gelijkspel. Volgens Ajax-trainer Maurice Steijn vormde de clean sheet van doelman Jay Gorter het enige lichtpuntje. “Een ietwat cynisch antwoord. Nou moet ik zeggen dat Gorter niet heel veel gekke dingen heeft gedaan, dus hij is eigenlijk de enige met een voldoende bij Ajax”, zei Jan Joost van Gangelen zojuist in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

Daar was Pérez het echter niet mee eens. Steijn had in Sittard eindelijk de beschikking over meerdere nieuwkomers, maar Pérez zag alleen Sutalo een goede indruk maken. “Bij hem zie je gelijk dat hij een goeie is. Maar het enige wat me niet bij hem beviel is dat hij in een wedstrijd tegen Fortuna Sittard kramp kreeg na 75-80 minuten. Dat is niet een heel goed…”, was de Deen desondanks streng voor de Kroatische aanwinst. Sutalo droeg in zijn eerste wedstrijd voor Ajax meteen de aanvoerdersband. “Sutalo stond er wel, maar de rest… Tahirovic vind ik ook wel oké, maar in de tweede helft was hij écht slecht. Maar ik vind hem nog wel oké. De rest is een heel, heel groot vraagteken”, plaatst Pérez zijn vraagtekens bij de zomeraanwinsten van Ajax.

Zowel Branco van den Boomen als Steijn erkende na afloop van de ontmoeting in Sittard dat Ajax nog veel tijd nodig zal hebben. Dat is voor Pérez één van de redenen om de Amsterdammers al na drie competitieduels uit te sluiten in de titelstrijd. “Ik moet ook zeggen dat ik Ajax 0,00 kans geef om kampioen te worden dit seizoen. Dat is onmogelijk met deze selectie. Binnen de hele club, van de top tot de vierde linksback, is het gewoon niet voldoende. Niet goed genoeg om een kans te maken op het kampioenschap in Nederland. Of het nog goed genoeg kan worden? Dat denk ik niet… Als zij nog zoveel tijd nodig hebben… Dan is de trein waar PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente in zitten allang voorbij”, is de spijkerharde conclusie van de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV.