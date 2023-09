Kenneth Perez lacht van ongeloof om Ajacied: 'Kijk dan! Hahaha!'

heeft donderdagavond tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille geen goede indruk gemaakt op Kenneth Perez. De vervanger van Devyne Rensch was niet alleen slordig in balbezit, maar stond ook meerdere malen verdedigend niet goed opgesteld.

Eén moment sprong eruit bij Perez. In de 29ste minuut van de wedstrijd mislukte een pass van Benjamin Tahirovic richting Steven Berghuis, waarna Olympique Marseille snel omschakelde. Gaaei kon op dat moment verdedigend niets betekenen omdat hij een loopactie naar voren had gemaakt. Zijn directe tegenstander, Iliman Ndiaye, had daardoor vrij spel en raakte uiteindelijk de lat.

“Kijk even!”, roept Perez in de studio van ESPN op het moment dat beelden van de grote Franse kans worden laten zien. “Hahaha!”, klinkt het uit de mond van de Deense analist als hij ziet hoe ver Gaaei verwijderd is van Ndiaye. De rechtsback speelde volgens Perez – los van zijn negatieve rol bij de enorme kans van Marseille - een ongelukkige eerste helft. “Hij heeft tien keer balverlies geleden.”

Kansen waren er aan beide kanten in overvloed donderdagavond in Amsterdam. “Zo goed als Ajax begon, heb ik ze dit seizoen niet zien spelen. Leuk dat beide teams dachten: we verdedigen gewoon niet. Het is echt niet te geloven hoe er níét wordt verdedigd”, aldus Perez halverwege het duel. “Het begin was heel erg goed van Ajax. Het publiek stond erachter, de trainersstaf was heel blij. Toen had je het idee: hier kunnen ze wat mee.”