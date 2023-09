Kjell Scherpen ziet teamgenoot om bizarre reden afhaken voor Europees duel

Het Sturm Graz van doelman opent donderdag het avontuur in de Europa League met een thuisduel tegen het Portugese Sporting Club uit Lissabon. De Oostenrijkers kunnen in die wedstrijd niet beschikken over Atlético Madrid-huurling Javi Serrano, die vanwege een bizarre reden ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Serrano wordt dit seizoen gehuurd van het Spaanse Atlético Madrid, waar zijn kansen op speeltijd schaars leken. Namens de Oostenrijkers kwam hij in de derde voorronde van de Champions League zowel uit als thuis als invaller in actie tegen PSV, dat met een 4-1 en een 1-3 zege veel te sterk bleek.

Tegen Sporting kan Sturm Graz echter om bizarre redenen geen beroep doen op Serrano. De Spaanse krant Sport schrijft dat de jonge middenvelder een bij zou hebben ingeslikt, waarvan hij dusdanig ziek zou zijn geworden dat hij het Europa League-duel moet laten schieten.

Scherpen wordt in het duel met de Portugezen wél in de basis verwacht bij Sturm Graz. De oud-keeper van FC Emmen, Ajax en Vitesse wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Brighton, waar geen plaats voor hem was na de komst van Bart Verbruggen. Scherpen miste vooralsnog geen minuut voor de Oostenrijkse topclub, waarmee hij inde Oostenrijkse Bundesliga na zeven speelronden de tweede plaats inneemt achter koploper RB Salzburg.