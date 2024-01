PSV moet binnen drie dagen tien miljoen euro op tafel leggen voor transferdoelwit

PSV moet diep in de buidel tasten als het wil overnemen van Sporting Portugal, zo weet clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Portugezen willen een bedrag van minstens tien miljoen euro ontvangen voor de oud-verdediger van Feyenoord, die zelf wel naar het Philips Stadion zou willen vertrekken.

De koploper van de Eredivisie leek in eerste instantie in te zetten op een huurtransfer, maar daar wil Sporting Portugal niet aan meewerken. St. Juste kan alleen verkocht worden voor een bedrag van boven de tien miljoen euro. Volgens Elfrink is het nog maar de vraag of de Eindhovenaren zo'n transfersom op tafel willen leggen. Er zal snel duidelijkheid komen, want donderdagavond sluit de transfermarkt.

PSV is niet de enige club die interesse heeft in St. Juste, want er zou ook vanuit Engeland belangstelling zijn voor de razendsnelle centrumverdediger. St. Juste zelf zou wel open staan voor een transfer naar PSV, maar vindt het niet erg om bij Sporting Portugal te blijven. Het contract van de 26-jarige voetballer loopt in Portugal nog tot medio 2026 door.