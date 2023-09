'Klopp wil Nederlandse enclave bij Liverpool vergroten; prijskaartje van zestig miljoen'

Liverpool heeft naar verluidt serieuze belangstelling in . De aanvaller staat nu nog onder contract bij Borussia Dortmund, maar Jürgen Klopp zou de Nederlander graag naar de Premier League halen. Dan moet de Duitser wel een flinke zak geld op tafel leggen.

Volgens het Duitse medium BILD ziet Klopp in Malen een welkome versterking voor zijn aanval. De 24-jarige rechtspoot ligt nog tot medio 2026 vast in het Signal Iduna Park. Daar heeft men een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van Malen gehangen. Klopp heeft met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Rayn Gravenberch al drie Nederlanders in zijn selectie.

De voorhoede van Liverpool is redelijk goed gevuld met Mohamed Salah, Diogo Jota, Gakpo, Luís Diaz en Darwin Núñez. De concurrentie voor Malen zou dus behoorlijk zijn als the Reds besluiten om werk te maken van zijn komst. In 2021 was Malen als speler van PSV ook al eens in beeld bij Liverpool. Destijds koos de international van Oranje voor een avontuur in Dortmund.

Malen is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen van die Borussen. In de eerste vijf wedstrijden heeft hij al drie doelpunten gemaakt. Dortmund pakte elf punten en is daarmee terug te vinden op de zesde plek. Vrijdagavond (20.30 uur) staat de uitwedstrijd tegen Hoffenheim op het programma. Die club heeft twaalf punten en staat op de vijfde plaats van de ranglijst.