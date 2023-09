Koeman verrast opnieuw en voert drie wijzigingen door in zijn opstelling

Ronald Koeman heeft zijn opstelling op drie posities gewijzigd ten opzichte van het duel tegen Griekenland. Tegen Ierland vervangt Matthijs de Ligt de geblesseerde Lutsharel Geertruida, maar starten ook Mats Wieffer en Donyell Malen in de basis. Dat betekent dat Marten de Roon en Wout Weghorst tegen de Ieren op de bank plaats moeten nemen.

De systeemwijziging van Koeman was donderdagavond een grote verrassing, maar het is duidelijk iets voor Koeman de komende periode aan vast wil houden. Ook tegen Ierland zal het Nederlands elftal aantreden in het 3-4-2-1 systeem, waarin er een belangrijke rol is weggelegd voor de diepgaande vleugelverdedigers. Zeker in de eerste helft tegen Griekenland pakte dit voor Oranje uitstekend uit en zocht het met een overtuigende 3-0 voorsprong de kleedkamer op.

Er werd verwacht dat Koeman zijn opstelling niet op al te veel plekken zou wijzigen, maar de bondscoach kist er toch voor om De Roon en Weghorst tegen Ierland op de bank te zetten. Daarvoor komen Wieffer en Malen in de plaats. Het is afwachten hoe de poppetjes er voorin bij Oranje uit gaan zien, maar de kans is aanwezig dat er met Cody Gakpo en Malen twee centrumspitsen aan de aftrap verschijnen. Hoe het systeem tegen Ierland precies wordt ingevuld, zal na de aftrap snel bekend worden.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind; Frenkie, Wieffer Simons; Malen, Gakpo