Ronald Koeman is niet te spreken over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft tegen Ierland. De bondscoach zag de tweede helft, toen Oranje schakelde naar een 4-3-3-systeem, een stuk soepeler verlopen.

"Het werd nog zwaarder dan het al was omdat we dusdanige fouten maakten in ons balbezit", doelt Koeman bij de NOS bijvoorbeeld op de inspeelpass van Mark Flekken op Frenkie de Jong, waar een corner uit voortkwam die uiteindelijk een Ierse strafschop opleverde. "Die opbouw in de zestien en de onderschepte bal waar een corner en een penalty uitkomt. Daar wordt het niet gemakkelijker van."

Artikel gaat verder onder video

"Je weet dat ze dit doen, dus wat je niet moet doen is dan maar proberen op te bouwen. Mark mag die bal never nooit spelen", zegt de kritische bondscoach. "Ze gingen vol één op één, daar hadden we in het begin heel veel moeite mee." Door Wout Weghorst en Tijjani Reijnders in de ploeg te brengen voor Daley Blind en Mats Wieffer zorgde Koeman voor een tactische omzetting. "Mijn taak is om momenten te kiezen om te veranderen. Dat moet dit elftal ook kunnen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan."

"Misschien had ik wel zo moeten beginnen, maar ik wilde voetballen en die man meer hebben. Ik had ook verwacht zo meer gevaar te kunnen stichten. De reden om Donyell Malen in de spits te zetten, dat was die kans uit de eerste helft. Als hij 'm erin schiet, is het een wel weer een geweldige keuze", weet Koeman.

De bondscoach verklaart het mindere optreden van spelers als Matthijs de Ligt en Mats Wieffer in één woord: "Tegenstander. Ja… De tegenstander die zoveel schwung erin gooit, dat je geen tijd krijgt. Als je dan niet snel genoeg handelt en niet genoeg terugschakelt, ook niet aanvallend, en niet de vrije man vindt, dan krijg je dit. Natuurlijk moeten we dat beter doen. We brachten ze nog meer in de wedstrijd dan ze al zaten."