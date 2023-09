‘Kooplustig Chelsea wilde meer dan 30 miljoen euro betalen voor vervanger Ian Maatsen’

Chelsea eindigde in het afgelopen seizoen op een zeer teleurstellende elfde plaats in de Premier League en was er deze zomer dan ook alles aan gelegen de selectie (opnieuw) te versterken. De Londenaren gaven uiteindelijk bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De uitgaven hadden de half miljard euro eigenlijk moeten passeren. Chelsea wilde in de slotdagen namelijk nog ‘iets meer’ dan dertig miljoen euro betalen voor Antonio Nusa (18). Hij had de vervanger moeten worden van Ian Maatsen, die uiteindelijk besloot bij The Blues te blijven.

Club Brugge werd drie keer achter elkaar kampioen in België (2020, 2021 en 2022) en moest dat bekopen met het vertrek van meerdere sterkhouders. De Belgische topclub ontving in de zomer van 2021 23 miljoen euro voor Odilon Kossounou en verkocht een jaar later Charles de Ketelaere voor een recordbedrag van 36,5 miljoen euro aan AC Milan. Had Club Brugge vorige week ingestemd met een vertrek van Nusa, dan was de 18-jarige Noor in één klap de op één na duurste verkoop in de clubhistorie geweest.

Chelsea had in de slotdagen van de zomerse transferwindow iets meer dan dertig miljoen euro over voor de komst van Nusa. Dat valt te lezen bij Het Laatste Nieuws althans. Een vertrek naar de nummer elf van Engeland in het afgelopen seizoen was echter niet aan de orde voor zowel Club Brugge als de speler. “Ik heb er even over gesproken met Club. Ik wist ook dat ik bij Club zou blijven”, wordt Nusa door HLN geciteerd bij het Noorse TV2. “Dat had ik in de zomer al aangegeven. Ik wil basisspeler worden bij Club en dan pas denken aan de volgende stap in mijn carrière.”

Nusa maakte in de zomer van 2021 voor drie miljoen euro de overstap vanuit zijn thuisland naar Club Brugge. Hij droeg inmiddels 46 keer het shirt van Blauw-Zwart. De aanvaller scoorde pas vier keer en verzorgde ook nog niet meer dan drie keer een assist, maar Chelsea wilde desondanks al diep in de buidel tasten om hem in te lijven. “Een pak geld, maar daar denk ik niet aan. Het zou me enkel afleiden”, aldus Nusa. Volgens HLN stond Nusa op de radar om Ian Maatsen te vervangen. De Nederlander kon op Deadline Day vertrekken naar Burnley, maar besloot bij Chelsea te blijven. “Het is niet ondenkbaar dat de Engelsen in de winter een versnelling hoger schakelen om hem los te weken bij Club Brugge”, leest het.