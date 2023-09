Kudus met eerste doelpunt namens West Ham United direct heel belangrijk

heeft met zijn eerste treffer namens West Ham United direct zijn stempel gedrukt op de start in de Europa League van The Hammers. De middenvelder had een basisplaats gekregen van assistent John Heitinga en consorten en voorkwam met zijn eerste doelpunt een absolute blamage (3-1).

West Ham United spendeerde een slordige 160 miljoen euro op de transfermarkt deze window, maar kwam direct na de pauze toch op achterstand tegen TSC, de koploper van Servië, na een onbegrijpelijke misser van Angelo Ogbonna. Via een eigen doelpunt van de bezoekers werd de stand in evenwicht gebracht, voordat Kudus zijn eerste treffer aantekende.

Een corner belandde op het hoofd van de Ghanees, die daarmee Londen in vuur en vlam zette. Tien minuten voor het einde werd het duel in het voordeel beslist van de Engelse grootmacht, die vorig seizoen nog de Conference League won. Een niveautje hoger staat het na de eerste speeldag in elk geval alweer bovenaan de Groep A.

Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa 2-0

De Nederlandse enclave van Atalanta Bergamo, Marten de Roon en Teun Koopmeiners begonnen in de basis en Mitchel Bakker bleef op de bank, had een eenvoudige avond in eigen huis tegen de nummer vier van Polen. Uit een fraaie kopbal van Charles De Ketelaere werd de score geopend en dat was de opmaat naar de overwinning. Een meer dan welkome opsteker voor Atalanta Bergamo, dat in een iets mindere fase zat in Italië.

COLPO DI TESTA DI CHARLES DE KETELAERE 🇧🇪(2001)!

CDK 😤

ASSIST DI DAVIDE ZAPPACOSTA!

📽️ @QJTXSJT pic.twitter.com/lkhIpZHNwG — Football Report (@FootballReprt) September 21, 2023