Levante deelt aanklacht in bij UEFA na 'Vertonghen-actie' bij FC Twente Vrouwen

Renate Jansen heeft geen vrienden gemaakt bij Levante. De aanvalster van FC Twente vrouwen maakte afgelopen week de 2-1 in de uiteindelijke 2-3 overwinning in de voorronde van de Champions League. Maar zij deed dat op een moment dat de bal werd teruggegeven aan de Spaanse ploeg, die daar niet heel actief mee omgingen. De treffer was ook nog eens het begin van de ommekeer, waarin een 2-0 achterstand ongedaan gemaakt werd door de Tukkers.

Levante heeft na een aantal dagen toch besloten om in beroep te gaan tegen het doelpunt bij de Controle-, Ethische en Disciplinaire Instantie van de UEFA. De kans van slagen lijkt zeer klein, zelfs als ‘onsportief gedrag’, wat de aanklacht is, bewezen wordt verklaard. In de voorrondes wordt namelijk gespeeld over één wedstrijd, waardoor FC Twente zich al geplaatst heeft voor de volgende voorronde.

VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sparta Praag en BK Häcken zijn de mogelijkste tegenstanders van FC Twente Vrouwen in de laatste voorronde van de UEFA Women’s Champions League. Er wordt gespeeld op 10/11 oktober en 18/19 oktober. Ondanks haar 'onsportieve actie' is Jansen wel opgeroepen in de definitieve selectie van de OranjeLeeuwinnen net als met ploeggenoten Marisa Olislagers, Marit Auée, Wieke Kaptein en Caitlin Dijkstra.

Jan Vertonghen heeft ooit iets soortgelijks gehad in de beker namens Ajax tegen SC Cambuur. Hij maakte de treffer van grote afstand echter per ongeluk en de Amsterdammers lieten vervolgens de Leeuwarders ook een doelpunt maken. Jansen maakte de afweging bewust, nadat beide Spaanse verdedigers besloten niet om de teruggegeven bal aan te nemen. FC Twente speelde na de aansluitingstreffer dan ook gewoon verder in het kampioenenbal.

Om de beelden te bekijken in X moet je op het bericht drukken en niet op de video.