Lionel Messi doet het wéér: schitterende vrije trap bezorgt Argentinië volle buit bij start kwalificatiereeks

Lionel Messi heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag andermaal van zijn beste kant laten zien. De wereldster verruilde Paris Saint-Germain deze zomer voor Inter Miami. Hij voetbalt inmiddels op een veel lager niveau, maar dat lijkt hem alleen maar goed te hebben gedaan. Dat bewees hij in het shirt van Argentinië. Met een schitterende vrije trap bezorgde hij zijn nationale ploeg tegen Ecuador de eerste zege in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026.

In Nederland gingen we deze week heel even terug naar het afgelopen wereldkampioenschap in Qatar. Louis van Gaal verscheen afgelopen maandag voor de camera van de NOS en baarde opzien met een aantal uitspraken over de Argentijnse WK-winst. Volgens de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was de Argentijnse eindzege ‘vooropgezet spel’ en moest Messi het WK winnen. De uitspraken van de oud-trainer en de commotie die ze veroorzaken, hadden weinig effect op Oranje. Dat boekte donderdagavond een overtuigende 3-0 overwinning op Griekenland.

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken van de oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München werden ook door de Argentijnse media opgepikt en uitgebreid besproken op de landelijke televisie. De Argentijn Angel Di María reageerde met een lachpoppetje op de uitspraken. De aanvaller van Benfica verscheen afgelopen nacht als invaller binnen de lijnen in de kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Lang viel er weinig te lachen voor de Argentijnen, die het lastig hadden met de bezoekers. Het verschil werd pas een klein kwartier voor het einde gemaakt. Messi mocht aanleggen voor een vrije trap. Hij schoot er namens Inter Miami al een paar tegen de touwen en deed dat óók voor zijn land.

Daarmee bezorgde Messi zijn land de volle buit bij de start van de kwalificatiereeks. Argentinië is er als titelhouder uiteraard alles aan gelegen om er in 2026 bij te zijn. De volgende wedstrijd staat voor dinsdagavond op het programma. Dan spelen Messi en consorten uit tegen Bolivia. Nicolás Tagliafico had overigens een basisplaats bij Argentinië. PSV-doelman Walter Benítez zat op de bank.