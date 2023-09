Luka Ivanušec nu al bezig met eerste Klassieker: 'We jutten elkaar hier en daar wat op'

Luka Ivanušec was vrijdagavond trefzeker namens Kroatië tegen Letland. De Feyenoorder tekende voor de 2-0 in de dertiende minuut, in een wedstrijd die uiteindelijk in 5-0 eindigde. Na afloop verscheen de aanvaller annex middenvelder voor de camera’s en ging hij onder meer in op de Klassieker die over twee weken op het programma staat.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Ivanušec in de basis zou starten bij Kroatië. Matteo Kovacic zou de voorkeur hebben gekregen, maar haakte af in de warming-up. De Feyenoorder greep zijn kans en liet een goede indruk achter. “Hij zit er niet zomaar bij. Luka is snel en agressief, dat hebben we nodig. We kunnen serieus op hem rekenen”, sprak oefenmeester Zlatko Dalic tegenover 24sata.

Ivanušec, die voor het eerst sinds 2017 een doelpunt maakte voor zijn land, werd ook geïnterviewd door datzelfde Kroatische medium. “Ik speelde ook goed. Natuurlijk kan het altijd beter, maar dit was heel goed. Ik hoop dat de coach en de andere spelers tevreden zijn”, zei de 24-jarige Kroaat, die vervolgens ook inging op zijn eerste weken bij Feyenoord. “Ik moet doorgaan zoals ik bij Dinamo Zagreb deed, maar alles is een niveautje hoger. Er zijn grote doelen: we willen opnieuw kampioen worden en ons ook in de Champions League laten zien.”

De Klassieker

De tweestrijd tussen Feyenoord en Ajax staat over twee weken op de planning. Ivanušec gaat hoogstwaarschijnlijk dus voor zijn eerste Klassieker in dienst van de Rotterdammers spelen. Hij neemt het in deze wedstrijd onder meer op tegen mede-Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa. “De derby komt eraan ja, we jutten elkaar hier en daar wat op. Natuurlijk zijn we goede vrienden, maar in die wedstrijd zal het hard tegen hard gaan”, aldus Ivanušec.