Feyenoord heeft duidelijkheid over ernst blessure van Luka Ivanusec

De ernst van de blessure van valt enigszins mee. De 24-jarige Kroatische middenvelder annex aanvaller van Feyenoord heeft tijdens de wedstrijd tegen Celtic (2-0) zijn enkelband verrekt, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De Rotterdammers moeten het 'enkele weken' stellen zonder de zomeraanwinst.

Ivanusec viel dinsdagavond in de slotfase van de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League geblesseerd uit. Per brancard verliet de zomeraanwinst het veld. Na afloop sprak Arne Slot direct zijn zorgen uit. “Dikke enkel, dus dat is een probleem”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. “Maar hoe dat precies zit of hoeveel weken dat precies gaat duren, dat weet ik niet. Maar ga er maar niet vanuit dat hij zondag speelt.”

Artikel gaat verder onder video

Deze woensdag is de enkel van Ivanusec onderzocht in het Erasmus MC. Een MRI-scan heeft uitsluitsel geboden: de Kroaat heeft een verrekte enkelband en staat meerdere weken buitenspel. Naar verwachting kan hij rond de interlandperiode aansluiten bij de training.

Ivanusec zal komende zondag in elk geval niet in actie komen tegen Ajax. De Rotterdammers spelen een week later tegen Go Ahead Eagles, waarna een ontmoeting met Atlético Madrid in de Champions League wacht. Waarschijnlijk mist hij ook de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Ivanusec speelde tot nu toe drie wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.