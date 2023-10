Maarten van Rossem maakt vinnige en kwetsende opmerking over René van der Gijp

Maarten van Rossem denkt dat Johan Derksen meer inhoud heeft dan er bij Vandaag Inside uitkomt. Dat gevoel heeft de historicus bij René van der Gijp niet.

In gesprek met Shownieuws geeft Van Rossem zijn ongezouten mening over Vandaag Inside en zijn vaste gasten. “Vandaag Inside is een programma dat niet voor mij gemaakt wordt. Het steekt niet diep. Heel veel mensen vinden het prettig om naar te kijken, dat kan ik mij best voorstellen. Van mij mag het ook best. Als ik maar niet hoef te kijken, dan vind ik het allang best”, zegt de juryvoorzitter van De Slimste Mens.

Hoewel Van Rossem geen fan is van Vandaag Inside, kan Derksen hem soms wel bekoren. “Ik vind tot op de dag van vandaag dat Johan beter zou kunnen. Dat er in Johan meer zit dan er in die show uitkomt”, aldus Van Rossem. “Bij Gijp heb ik dat gevoel niet.”

Van Rossem heeft in het verleden wel vaker uitgehaald naar Vandaag Inside. “Het programma hoeft niet te verboden te worden, er moet ook een programma zijn voor mensen met wat minder concentratievermogen. Liefhebbers van platte pret. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om urenlang naar schuine moppen te luisteren. Ik niet”, zei hij.